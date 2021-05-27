Рособрнадзор отменил обязательный ЕГЭ по математике

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике в этом году будет необязательным. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

— ЕГЭ по базовой математике сдаваться не будет. Оценка по русскому языку будет влиять на медали, — сказал он.

Он отметил, что для получения аттестата выпускнику будет достаточно сдать экзамен по русскому языку. Также школьники могут изменить перечень предметов для сдачи ЕГЭ без объяснения причины за две недели до экзамена, сообщает REGNUM.

Музаев добавил, что в 2021 году около 70 тысяч старшеклассников не сдают ЕГЭ, а пишут контрольные работы, передает Telegram-канал «Большая перемена».

Итоговые экзамены для девятых и одиннадцатых классов пройдут в этом году в очном формате с соблюдением всех санитарных норм. Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 31 мая. Его будут сдавать только выпускники, которые хотят поступать в вуз.

Ранее Кравцов назвал отмену ЕГЭ для некоторых школьников временной мерой. По его словам, в этом году ситуация позволяет проводить экзамены в очном режиме. Однако для уменьшения числа школьников в пунктах приема экзаменов принято решение и в этом году для тех, кто не поступает в университеты, проводить Государственный выпускной экзамен.

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