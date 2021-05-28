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Суд оштрафовал жительницу Подмосковья за нецензурное оскорбление соседа
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд оштрафовал жительницу Подмосковья за нецензурное оскорбление соседа

Юлия Курганова

Происшествия

По постановлению прокуратуры города Лыткарино Московской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за оскорбление соседа. Об этом сообщается в четверг, 27 мая, на сайте прокуратуры региона.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку по обращению местного жителя об оскорблении. Было установлено, что мужчину оскорбила грубой нецензурной бранью его соседка, что подтверждено видеозаписью.

Было возбуждено в отношении женщины дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление».

Мировой судья судебного участка № 303 Лыткаринского судебного района привлек женщину к административной ответственности в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что россиянку оштрафовали за нецензурное оскорбление в школьном чате. Жительница Нижнего Новгорода заплатит три тысячи рублей за оскорбления в интернете.

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штрафоскорблениеМосковская область
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