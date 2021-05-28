Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Транспорт

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково отменен один рейс.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Россиян предупредили о возможном росте цен на билеты при полетах над Белоруссией

аэропортыотмена и задержка рейсовМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Все мнения
О проекте