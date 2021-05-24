Россиян предупредили о возможном росте цен на билеты при полетах над Белоруссией

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Россияне не почувствуют неудобств в связи с ограничениями полетов, введенными над территорией Белоруссии. Это означает, что путешествия в страну закрыты не будут. Однако при этом может увеличиться цена на билеты. Об этом сообщил заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

— Что касается только пролетов над Белоруссией — государство не будет получать деньги, потому что услуга является платной, однако это, я думаю, не сильно скажется на российских туристах. Просто будет увеличено время пролета самолетов, и увеличится стоимость билетов, — пояснил Давыденко.

Он объяснил, что если ограничения в принципе коснутся вылетов из республики, то тогда возникнет проблема. Однако, по его мнению, санкции примут только некоторые страны, поэтому варианты путешествий никуда не денутся, отмечает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) призвала Евросоюз полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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