Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 28 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В пятницу, 28 мая, погода в строличном регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди с грозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса. В Подмосковье температура ожидается 19-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что нормальное атмосферное давление и благоприятныйкислородный режим вполне комфортны и для метеозависимых людей. Такие внешние условия являются не нагрузочными для организма. Это самые подходящие условия для прогулок на свежем воздухе, занятий спортом, особенно полезны дыхательные упражнения, дозированные терренкуры и скандинавская ходьба.

Ранее сообщалось, что теплая погода вернется в Москву с 1 июня. Воздух прогреется до 22 градусов, ожидается солнце.

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