Москвичи более пяти тысяч раз воспользовались онлайн-консультациями по жилищным вопросам

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Сервисом онлайн-консультаций по имущественно-земельным и жилищным вопросам воспользовались на официальном портале мэра Москвы более пяти тысяч раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году к консультациям специалистов прибегли 1,6 тысячи москвичей. В текущем году количество пользователей услуги возросло до 3,4 тысячи раз.

Отмечается, что в настоящее время сервис дает возможность проконсультироваться по 30 темам. Средняя оценка, которую ставят пользователи по итогам такого опыта — 4,8 балла.

Онлайн-встречи проводятся в формате видеозвонка. Ежедневно проводится около 40 таких приемов. Средняя продолжительность разговора со специалистом составляет 20-30 минут.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что раньше с профильными специалистами можно было обсудить всего 16 жилищных и 12 имущественно-земельных тем. Теперь, к апрелю этого года к списку добавились еще две темы, которые относятся к имущественным.

— Самый популярный с начала 2021 года вопрос в виртуальной приемной Департамента городского имущества — получение справочной информации по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий, за ним обратились 433 москвича, — рассказал Гаман.

Он подытожил, что второе место по популярности занимает тема «Получение справочной информации по жилищным вопросам. Другое». С вопросами по ней жители Москвы обратились за помощью 387 раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что сервис по уведомлению о проведении плановых отключений горячей воды запустили на сайте «Добродел».

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