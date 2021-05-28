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Эксперты объяснили, как правильно выбрать няню для ребенка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперты объяснили, как правильно выбрать няню для ребенка

Илья Ашуров

Общество

На сегодняшний день спрос на услуги нянь довольно высок, в том числе и среди неработающих людей, находящихся в декрете. Выбор подходящего специалиста в этой сфере не всегда прост. О том, как правильно выбрать подходящую няню, рассказали эксперты сервиса «СберУслуги».

Первое, что рекомендуют эксперты, — отказаться от желания найти «универсального солдата». Перед тем как начать поиск няни, следует четко определиться со своими требованиями к специалисту. Возможно, вам хочется, чтобы специалист занимался развитием ребенка или следил за его здоровьем, обладая рядом медицинских знаний, или просто проводил с ним время.

После того как будут определены желаемые навыки няни, можно начать поиск, а затем уже назначить встречу с каждым кандидатом. При этом важно, чтобы встреча проходила лично. Во время беседы следует узнать больше о квалификации специалиста. Также правильным будет заранее подготовить список интересующих вас вопросов.

— Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь. Так будет проще найти общий язык и понимание с потенциальной няней и решить, подходите ли вы друг другу, — приводит слова экспертов РИА Новости.

Также рекомендуется обратить внимание на место проживания няни. Если она живет по соседству с вами — это позволит рассчитывать на оперативную помощь. Кроме того, нужно учитывать, что дети также могут участвовать в выборе няни. Ведь в конечном итоге первостепенен именно их комфорт.

Ранее сообщалось, что служба занятости Москвы начала проводить занятия для нянь и сиделок по поиску заказов.

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