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Тренировки проекта «Спортивные выходные» пройдут в 15 парках Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Тренировки проекта «Спортивные выходные» пройдут в 15 парках Москвы

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В эти выходные в 15 парках города пройдут занятия в рамках проекта «Спортивные выходные». Об этом сообщили в столичном департаменте спорта в пятницу, 28 мая.

Так, занятия по скандинавской ходьбе пройдут в субботу и воскресенье в 10:00, в парках «Сокольники», «Таганский», «Измайловский» и в «Музеоне».

Кроме того, в 12:00 в воскресенье в Парке имени 850-летия Москвы, а также в парках «Ходынское поле», «Фили» и «Митино» проведут занятия по воркауту.

Занятия по dance mix состоятся в 14:00 в субботу и воскресенье в парках «Лианозовский», «Печатники», «Южное Бутово» и на ВДНХ.

Записаться на тренировки можно на сайте sportsweekend.ru или в центрах госуслуг «Мои документы», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам назвали парки, где можно заниматься спортом без вреда для здоровья.

Читайте также: Тринадцать спортивных объектов планируется ввести в 2021 году в столице

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