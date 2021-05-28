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Разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье
Фото: Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0

Разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Разлив нефтепродуктов произошел в ходе загрузки танкера на реке Лена в Приангарье. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте в пятницу, 28 мая.

Представитель ведомства подчеркнул, что нефть разлилась «в незначительном количестве». В настоящее время устанавливается точный объем разлива.

Отмечается, что специалисты проводят работы по устранению последствий инцидента. В МВД организовали проверку по факту произошедшего, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что следователи проведут проверку после загрязнения Черного моря около Туапсе.

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