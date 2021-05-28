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Мужчину избили возле детской площадки в Таганском районе столицы
Фото: moscow-live

Мужчину избили возле детской площадки в Таганском районе столицы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 12к1 Карта всех событий

Полиция проводит проверку по факту драки в Таганском районе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

Двое пьяных мужчин приставали к прохожим возле детской площадки, а затем избили гражданина, сломав ему челюсть, рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Сергия Радонежского, дом 12, корпус 1.

Ранее сообщалось, что мужчину чуть не забили насмерть в собственной квартире в Москве.

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