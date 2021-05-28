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Пожилой мужчина скончался в фитнес-клубе в центре Москвы
Фото: moscow-live

Пожилой мужчина скончался в фитнес-клубе в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Столярный переулокКарта всех событий

В полицию сообщили о трупе мужчины в фитнес-клуба в Пресненском районе Москвы. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

В среду, 26 мая, в правоохранительные органы сообщили об обнаружении тела 64-летнего мужчины в фитнес-клубе, который расположен в одном из домов по Столярному переулку. Прибывшие на место полицейские не нашли на теле мужчины следов насильственной смерти. Предположительно, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии пришли на помощь потерявшей сознание женщине в Москве. Они вернули ее в сознание и дали воды

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