Девять миллионов рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Совхозная улица, 41 Карта всех событий

Девять миллионов рублей украли у мужчины в столичном районе Люблино. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

Инцидент произошел на улице Совхозной, дом 41. Трое злоумышленников открыто похитили у потерпевшего эти средства. Отмечается, что деньги мужчине передали для закупки лома золотых изделий.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина отдала мошенникам более 14,5 миллиона рублей.

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