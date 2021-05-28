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Андрей Бочкарев: Монтаж пролетных строений начался на участке дублера Люблинской улицы
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Монтаж пролетных строений начался на участке дублера Люблинской улицы

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Новохохловская улицаКарта всех событий

Строители приступили к монтажу пролетных строений на эстакаде, которую возводят в рамках развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, длина сооружения составляет в общей сложности 1282 метра. Ширина пролетных строений — 22-30 метров. В настоящий момент строители занимаются возведением опор эстакады и перекладкой инженерных коммуникаций.

Заммэра отметил, что на площадке работают порядка 300 строителей. Сложность проекта заключается в близости к многоэтажной застройке.

— В жилых домах, расположенных вблизи строящегося транспортного объекта, осуществляется замена окон на шумозащитные. Также близость жилой застройки накладывает ограничения на ведение шумных работ в ночное время, — добавил Бочкарев.

Будущая развязка находится около действующей Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и строящегося участка Большой кольцевой линии, однако специалистам удалось избежать изменения расписания поездов.

Строительство эстакады должно завершиться в ноябре 2023 года.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что под заселение в столице передали 90-й по счету дом, построенный по программе реновации.

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монтажруководитель Департамента строительства города Москвы Андрей БочкаревАндрей Бочкарев
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