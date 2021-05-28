«Бомба»: Подольская предстала перед поклонниками в обтягивающем платье

Фото: instagram/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская выложила в Instagram фотографии с вечеринки. На мероприятии она была в элегантном платье, подчеркивающем ее фигуру. Также в кадр попал Владимир Пресняков, муж Подольской. На снимке запечатлен момент их танца.

— Всем прекрасной пятницы, — подписала публикацию певица.

Подписчики восхитились внешним видом Подольской, а также пожелали ей удачи и счастья.

«Человек умеет быть счастливым. Наталья, открывайте Школу счастья!»; «Как приятно на вас смотреть»; «Шикарная, красивая Наталья»; «Наташа, удачи! Великолепно выглядите!»; «Фигурка — бомба! Мужа тоже надо тренировать!» — написали подписчики в комментариях.

Ранее Владимир Пресняков трогательно поздравил супругу с днем рождения. Артист опубликовал на своей странице в Instagram их совместное фото и подписал его теплыми словами.

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