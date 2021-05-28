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Посетитель кафе в центре Москвы лишился 200 тысяч рублей
Фото: Pixabay

Посетитель кафе в центре Москвы лишился 200 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Тверская улица, 19 Карта всех событий

Из сумки москвича пропала крупная сумма денег, пока он находился в одном из кафе в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

По словам потерпевшего, он пришел в кафе, расположенное в доме 19 на улице Тверской. Сев за столик, он поставил свою сумку на соседнее кресло. Спустя 20 минут мужчина решил проверить ее содержимое, так как из-за высокой спинки кресла не видел ее. Открыв сумку, он обнаружил пропажу пакета, в котором находились 200 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее женщину обокрали почти на 32,5 миллиона рублей, пока она лежала в больнице.

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