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Утвержден проект строительства пешеходных галерей между зданиями ГМИИ имени Пушкина
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Утвержден проект строительства пешеходных галерей между зданиями ГМИИ имени Пушкина

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных галерей между зданиями ГМИИ имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 28 мая.

— Согласно проекту, подземные пешеходные галереи соединят главное здание музея с картинной галереей искусства старых мастеров, галереей искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков, депозитарно-реставрационным и выставочным центром, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Малый Знаменский переулок на участке от улицы Волхонки до Колымажного переулка станет пешеходной зоной. В самом Колымажном переулке сделают одностороннее движение транспорта и места для парковки, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что создание музейного городка на территории Пушкинского музея завершится к 2027 году.

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музейГМИИ им. А. С. Пушкинастроительство
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