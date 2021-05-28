Утвержден проект строительства пешеходных галерей между зданиями ГМИИ имени Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Волхонка, 12 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства пешеходных галерей между зданиями ГМИИ имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 28 мая.

— Согласно проекту, подземные пешеходные галереи соединят главное здание музея с картинной галереей искусства старых мастеров, галереей искусств стран Европы и Америки XIX–XX веков, депозитарно-реставрационным и выставочным центром, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Малый Знаменский переулок на участке от улицы Волхонки до Колымажного переулка станет пешеходной зоной. В самом Колымажном переулке сделают одностороннее движение транспорта и места для парковки, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что создание музейного городка на территории Пушкинского музея завершится к 2027 году.

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