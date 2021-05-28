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«Лучше жир закачай!»: Пригожин дал совет Инстасамке о пластической операции
Фото: Youtube/Gazgolder

«Лучше жир закачай!»: Пригожин дал совет Инстасамке о пластической операции

Василий Плиткин

Звезды

Блогер Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в эфире программы «Музыкалити» призналась, что хочет изменить форму ягодиц. В шоу ведущего Максима Галкина участвовали две семейные пары: продюсер Иосиф Пригожин с певицей Валерией и Инстасамка с мужем Олегом Еропкиным.

— Я буду делать себе задницу, но я пока не решила, импланты ставить или жир перекачивать, я в процессе пока, решаю. У меня есть цель, и я иду к ней, — заявила артистка.

Пригожин заявил, что «лучше жир закачай! Не надо тебе импланты», после чего Валерия встала и показала свою фигуру.

Галкин сказал, что Валерии ничего не нужно закачивать, а Пригожин подчеркнул, что он, как муж, против хирургического вмешательства. Инстасамка отметила, что фигура у Валерии как Bentley.

— Мне, вот честно, нравятся натуральные девушки. Сколько я бился, чтобы ты ничего не делала, — отметил продюсер.

Валерия на это ответила, что никогда не собиралась делать никаких пластических операций.

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Иосиф Пригожинидеальная фигурапевица Валерия
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