«Такие классные»: Валерия очаровала поклонников совместным фото с Пригожиным

Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия опубликовала снимок со своим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.

— Очень люблю живые фотографии — и напрягаться не надо, чтобы позировать, и память о событии, его атмосфере прекрасная. Особенно хорошо получился Иосиф, — иронизирует исполнительница.

Подписчики оценили такую искренность Валерии.

«Такие классные»; «Люблю Валерию за чувство юмора!»; «Да, Иосиф вышел классно»; «Вы вообще бываете некрасивой?» — написали поклонники.

Ранее Ксения Бородина похвасталась часами за пять миллионов рублей.

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