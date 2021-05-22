«Такие классные»: Валерия очаровала поклонников совместным фото с Пригожиным
Певица Валерия опубликовала снимок со своим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.
— Очень люблю живые фотографии — и напрягаться не надо, чтобы позировать, и память о событии, его атмосфере прекрасная. Особенно хорошо получился Иосиф, — иронизирует исполнительница.
Подписчики оценили такую искренность Валерии.
«Такие классные»; «Люблю Валерию за чувство юмора!»; «Да, Иосиф вышел классно»; «Вы вообще бываете некрасивой?» — написали поклонники.
Ранее Ксения Бородина похвасталась часами за пять миллионов рублей.
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