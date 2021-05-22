Ксения Бородина похвасталась часами за пять миллионов рублей

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина приобрела себе дорогостоящие часы.

— Мы идем на очень классное дело. Вы знаете, бывают такие ситуации в жизни, когда я себе что-то загадаю и очень сильно хочу, и думаю-думаю-думаю и потом — раз! И себе в этом отказываю, и потом неправильно я себя веду, — рассказала Бородина.

В итоге она купила себе золотые часы, инкрустированные 40 бриллиантами. Их стоимость составляет 5,2 миллиона рублей.

Фото: Instagram/borodylia

Ранее Бородина объяснила, почему не помогает детям с уроками.

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