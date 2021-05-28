Столичные врачи вылечили от COVID-19 за сутки почти три тысячи пациентов

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Еще 2998 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 28 мая.

В городе за последние 24 часа зафиксировали 3274 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1055 человек, скончались 56 пациентов.

Фото: Оперштаб

За все время пандемии от коронавируса в Москве вылечились 1 055 130 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как нужно прививаться переболевшим COVID-19.

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