Столичные врачи вылечили от COVID-19 за сутки почти три тысячи пациентов
Еще 2998 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 28 мая.
В городе за последние 24 часа зафиксировали 3274 новых случая COVID-19. Госпитализировано 1055 человек, скончались 56 пациентов.
За все время пандемии от коронавируса в Москве вылечились 1 055 130 пациентов.
Ранее Роспотребнадзор объяснил, как нужно прививаться переболевшим COVID-19.
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