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Врач сообщила о пользе окрошки для переболевших коронавирусом
Фото: moscow-live

Врач сообщила о пользе окрошки для переболевших коронавирусом

Юлия Евграфова

Общество

Окрошка может принести пользу россиянам, недавно переболевшим COVID-19. В ней содержится «подкормка» для бактерий, которые необходимы для восстановления желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

— В этом блюде много калия и магния, это поможет восстановить сердечно-сосудистую систему, работу кишечника. Потому что после ковида очень часто присоединяется бактериальная инфекция, а иногда сразу выписывают антибиотики, после этого нужно восстанавливать кишечную микрофлору. А зелень и овощи — это корм для полезных бактерий. Поэтому, если все нормально со стороны ЖКТ после коронавируса, то аккуратно можно включать в меню окрошку, это будет очень полезно. Но при малейшем дискомфорте лучше временно перейти на супы-пюре, — уточнила Елена Соломатина.

По словам врача-диетолога, полезна будет только правильно приготовленная окрошка. В ней не должно быть колбасы, ее лучше заменить мясом. Также не стоит добавлять квас из магазина, лучше приготовить его самостоятельно. В варианте на кефирной основе кисломолочный продукт также должен быть максимально свежим — не более 12 часов. Так как по истечению этого времени, пояснила собеседница «ВМ», происходит спиртовое брожение и кефир может причинить вред ЖКТ.

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