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Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбрать майонез
Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбрать майонез

Илья Ашуров

Здоровье

День рождения майонеза отмечается 28 мая. Этот соус был изобретен во Франции в 1756 году. О том, как правильно выбрать майонез, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, при выборе этого продукта важно учитывать его состав. В случае с качественным майонеза его компонентами будут: яйца (куренные или перепелиные — прим. «ВМ»), подсолнечное масло, горчица, уксус, сахар и соль.

— Хороший майонез не несет в себе чего-то страшного для организма. Другое дело — майонезы, которые мы покупаем, не читая состав. Мы смотрим на красивую упаковку, на крупные надписи, а надо смотреть на ингредиенты, — сказала Соломатина.

При этом эксперт не рекомендовала приобретать так называемые легкие майонезы с низким содержанием жира. По мнению Соломатиной, именно в таких соусах присутствуют нежелательные добавки. Диетолог рекомендует покупать майонез 60-процентной жирности или же готовить его дома.

Также врач отметила, что суточная норма майонеза — одна столовая ложка, сообщает «Москва 24».

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диетологияЕлена Соломатинамайонез
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