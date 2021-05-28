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Песков: Отказы принять рейсы в обход Белоруссии вызваны техническими нюансами
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Песков: Отказы принять рейсы в обход Белоруссии вызваны техническими нюансами

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Отказы Москвы принять самолеты из ЕС, летящие в обход Белоруссии, были вызваны техническими нюансами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пятницу, 28 мая.

По его словам, существуют определенные точки вылета и влета в воздушное пространство разных государств. На данный момент иностранные самолеты запрашивают разрешение на вход в воздушное пространство России в несогласованных точках, из-за чего возникают технические трудности.

— Самолет не влетает в любом месте в страну, есть определенные согласованные точки и согласованные эшелоны, учитывая, что речь идет о трафике большого количества самолетов и что прежде всего речь идет все-таки об обеспечении авиационной безопасности, — отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, в настоящее время авиационные власти работают над решением проблемы. Песков добавил, что сложности возникли из-за резких рекомендаций Брюсселя, пишет ТАСС.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил озабоченность тем, что Москва отказалась принимать самолеты из стран ЕС. По его словам, запрет на посадку в Москве является «нарушением воздушного движения». Боррель подчеркнул, что на фоне сложившейся ситуации отношения между Россией и Евросоюзом могут ухудшиться.

Ранее сообщалось, что Украина закроет воздушное пространство для самолетов Белоруссии.

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БелоруссияДмитрий Песковперелеты
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