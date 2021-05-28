Посол Греции в России привилась от COVID-19 вакциной «Спутник V»

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Чрезвычайный и полномочный посол Греции в России Екатерини Нассика сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в ходе онлайн-конференции, посвященной старту туристического сезона «Россия — Греция: мировое античное наследие».

В качестве препарата политик выбрала российскую вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

— Я привилась вакциной «Спутник V», здесь, в Москве, — заявила Нассика.

Она также призналась, что для путешественников Греция признает все российские прививки, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как нужно прививаться переболевшим COVID-19.

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