Глава ЕК отправила Тихановской план поддержки Белоруссии на три миллиарда евро

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила белорусскому оппозиционному лидеру Светлане Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии» на три миллиарда евро. Об этом рассказала представитель ЕК Ана Пизонеро в пятницу, 28 мая.

Она отметила, что глава ЕК написала письмо Тихановской и другим белорусским оппозиционерам, выражая свое уважение и восхищение. В сообщении председатель рассказала о плане объемом до трех миллиардов евро, который представят Совету ЕС в пятницу.

По словам Пизонеро, деньги будут направлены на поддержку структурных реформ. Передача средств говорит о поддержке идей мирного и демократического перехода власти в Белоруссии после несправедливых выборов в августе 2020 года.

— Как только Белоруссия приступит к демократическому переходу, ЕС активирует пакет в размере трех миллиардов евро, состоящий из грантов и кредитов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь стране стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, сделать их более демократичными и помочь повысить устойчивость экономики, потенциал роста и создание рабочих мест, — приводит ТАСС сообщение ЕК.

В четверг, 27 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Тихановскую пригласили на предстоящее заседание Совета ЕС, которое проведут 21 июня 2021 года.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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