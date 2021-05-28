Глава ЕК отправила Тихановской план поддержки Белоруссии на три миллиарда евро
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила белорусскому оппозиционному лидеру Светлане Тихановской «Экономический план для демократической Белоруссии» на три миллиарда евро. Об этом рассказала представитель ЕК Ана Пизонеро в пятницу, 28 мая.
Она отметила, что глава ЕК написала письмо Тихановской и другим белорусским оппозиционерам, выражая свое уважение и восхищение. В сообщении председатель рассказала о плане объемом до трех миллиардов евро, который представят Совету ЕС в пятницу.
По словам Пизонеро, деньги будут направлены на поддержку структурных реформ. Передача средств говорит о поддержке идей мирного и демократического перехода власти в Белоруссии после несправедливых выборов в августе 2020 года.
— Как только Белоруссия приступит к демократическому переходу, ЕС активирует пакет в размере трех миллиардов евро, состоящий из грантов и кредитов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь стране стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, сделать их более демократичными и помочь повысить устойчивость экономики, потенциал роста и создание рабочих мест, — приводит ТАСС сообщение ЕК.
В четверг, 27 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Тихановскую пригласили на предстоящее заседание Совета ЕС, которое проведут 21 июня 2021 года.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло.
Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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