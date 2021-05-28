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Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу
Фото: Instagram/sapega_sofia_

Российский консул посетил задержанную в Минске Сапегу

Кирилл Николаев

В мире

Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге оказывается консульская поддержка. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил посол Российской Федерации в Минске Евгений Лукьянов.

Консул посетил Сапегу в следственном изоляторе. На следующей неделе состоится еще один визит. Посольство РФ находится на связи с родителями девушки, сообщает РИА Новости.

Лукьянов добавил, что жалоб на условия содержания в следственном изоляторе в Минске от Сапеги не поступало.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Ранее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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