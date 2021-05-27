Адвокат Сапеги заявил, что снова не смог встретиться с ней

Фото: Instagram/sapega_sofia_

Адвокат Александр Филанович заявил, что снова не смог посетить задержанную в минском аэропорту россиянку Софию Сапегу. По его словам, встреча не состоялась из-за нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ.

Филанович добавил, что постарается встретиться с подзащитной в пятницу, 28 мая. Также он подал заявление об ознакомлении с материалами дела, сообщает ТАСС.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

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