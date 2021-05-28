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Рособрнадзор оценит качество образования во всех муниципалитетах
Фото: Pexels

Рособрнадзор оценит качество образования во всех муниципалитетах

Кирилл Николаев

Образование

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) к концу 2021 года оценит качество образования по ряду показателей во всех муниципалитетах страны. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По словам главы ведомства Анзора Музаева, каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы в сфере образования. Набор показателей для оценки пока только формируется. Ведомство собирается учесть предложения руководителей муниципальных органов управления образованием, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в России начались выпускные экзамены для одиннадцатиклассников. В 2021 году итоговую аттестацию в форме ГВЭ пройдут около 72 тысяч одиннадцатиклассников: ученики с ограниченными возможностями здоровья, лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

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