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МИД РФ вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста
Фото: МИД РФ

МИД РФ вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины Василию Покотило из-за продолжающихся провокационных акций у посольства России в Киеве. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили на сайте МИД РФ.

В среду, 26 мая, у здания посольства РФ в Киеве сторонники украинских националистических организаций устроили провокационную акцию. В результате центральный вход в здание был заблокирован.

Россия рассматривает эту провокацию как грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. МИД потребовал от украинских властей обеспечить безопасность и неприкосновенность посольства.

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