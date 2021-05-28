Лор рассказал, чем заменить ватные палочки в случае их запрета

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Ватные палочки вовсе не нужны для поддержания гигиены ушей. Для того чтобы ушные проходы были чистыми, их достаточно помыть с помощью пальцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

Ранее «ВМ» писала, что в России планируют запретить использование некоторых видов пластиковых изделий, среди которых будут ватные палочки. Решение хотят принять для улучшения экологической ситуации в стране.

По словам врача, ватные палочки вообще не имеют отношения к гигиене ушей, поэтому граждане могут спокойно обойтись без них. Кошелев говорит, что сера сама удаляется из слухового прохода, например, когда человек жует. Поэтому уши можно просто мыть пальцами и для профилактики раз год проходить осмотр у лора.

— На ватных палочках никогда не было написано, что они ушные. Поэтому отношение к ним опосредованное. Они гигиенические, ими можно проводить гигиену где угодно. В вопросе отношения к пластику: загаживать природу неперерабатываемым материалом — очень странно. Поэтому любые пути, которые приведут к снижению такого материала на планете, — это здорово, — отмечает врач.

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