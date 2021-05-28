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Флеболог развеял популярный миф о густой крови
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Флеболог развеял популярный миф о густой крови

Рафаэль Залян

Здоровье

Наличие густой крови в организме не является признаком образования тромбов в венах или артериях. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил врач-флеболог Анатолий Руденко.

— Если у человека кровь имеет густую консистенцию, то далеко не факт, что у него имеются тромбы. И никакие анализы крови не смогут определить это, — отметил врач.

По его словам, данное утверждение является мифом, оно ничем не подтверждено. Но если у человека имеется генетическая предрасположенность к тромбозам или они появлялись в раннем возрасте, тогда есть повод насторожиться и пройти обследование, предупредил специалист. Он добавил, что эксперты только с помощью так называемой шкалы Caprini могут оценить риск развития венозных тромбоэмболических осложнений.

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