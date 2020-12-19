Инфаркт и крипторхизм: врач предупредила о запрещенных при COVID-19 препаратах

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Употребление жаропонижающих препаратов при появлении симптомов коронавирусной инфекции является главной ошибкой людей, решивших заняться самолечением. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-вирусолог Евгения Степанова.

— Такие нестероидные препараты, как «Ибупрофен», «Нурофен» и «Ибуклин», используются многими в качестве жаропонижающего противовоспалительного средства. Однако давно доказано, что при их употреблении некоторые люди с коронавирусной инфекцией сталкиваются с серьезными последствиями. У каждого пациента какие-то свои побочные эффекты. Например, у тех, кто страдает гипертонией и принимает гипотензивные препараты, в сочетании с этими медикаментами может наблюдаться повышение систолического (верхнего) давления. При приеме ибупрофена беременными у младенца может развиться крипторхизм. Также употребление этих лекарств во время коронавируса может вызвать инфаркт. Особенно это опасно для тех, у кого хронические сосудистые заболевания, — отметила врач.

Мировая медицина, по словам собеседницы «ВМ», рекомендует применять парацетамол при температуре тела выше 38 градусов.

— С другой стороны, согласно рекомендациям Минздрава России по терапии коронавируса, ибупрофен тоже значится как одно из жаропонижающих средств, — заметила вирусолог. — Но все же однозначного ответа нет ни у кого: ни у наших медиков, ни у зарубежных. И пока эта научная информация уточняется, я рекомендую при возникновении дилеммы — ибупрофен или парацетамол — склоняться ко второму варианту.

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Особую бдительность при лечении COVID-19 следует проявлять лицам с хроническими заболеваниями, отметила Степанова.

— И диабетики, и гипертоники принимают препараты — ингибиторы АПФ. Длительный их прием увеличивает в организме количество АТ2-рецепторов, являющихся белками. Причем их число увеличивается именно в легких. Через эти рецепторы как раз и происходит заражение. Имеются предположения: чем больше АТ2-рецепторов в организме, тем выше опасность проникновения возбудителя болезни в организм. В таких случаях врачи предлагают альтернативные медикаменты, которые не будут оказывать такого воздействия на АТ2-рецепторы, — сказала вирусолог.

Степанова отметила, что людям, которые не болеют COVID-19, но имеют повышенное давление, нужно продолжать прием препарата от гипертонии, поскольку они находятся в высокой группе риска по заражению коронавирусом.

В заключение собеседница «ВМ» призвала не заниматься самолечением и бороться с COVID-19 только под наблюдением врача.

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