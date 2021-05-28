Названы интересные факты о майонезе

Фото: pixabay.com

День рождения майонеза отмечается 28 мая. В честь этого события собраны самые необычные факты об этом соусе.

Впервые его приготовили в 1756 году в городе Маон. Тогда французы захватили принадлежавший Испании остров Менорка. Войска Герцога де Ришелье голодали, потому что из продуктов у них были лишь оливковое масло и яйца. Питаться им приходилось в основном омлетами и яичницей. Чтобы как-то исправить ситуацию, Герцог приказал своему повару приготовить новое блюдо. Тот не растерялся и, имея в наличии малое количество ингредиентов, взбил яйца с маслом и приправил все это солью и специями. Офицеры были в восторге. Название соус получил в честь города Маон.

Сейчас майонез обожают практически во всех странах мира. В Австралии им заправляют салат из сельдерея, яблок и сладкого перца. Французы любят добавлять его в разные деликатесы, например – улиток. Как правило, они едят его с морепродуктами. А в Скандинавии этот соус используют в приготовлении паштетов и муссов, а также с соленой рыбой, отмечает Newinform.

Кроме того, майонез можно использовать для наружного применения. На его основе можно приготовить хорошую косметическую маску. Он сочетает в себе жиры, лецитины и обеззараживающий уксус.

Читайте также: Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбрать майонез