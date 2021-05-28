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Силовики разгромили ячейку украинской экстремистской группы «М.К.У.» в Саратове
Фото: СК РФ

Силовики разгромили ячейку украинской экстремистской группы «М.К.У.» в Саратове

Анастасия Колоскова

Происшествия

Восьмерых жителей города Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года подозревают в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статьям «Организация экстремистского сообщества» и «Участие в экстремистском сообществе». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Четверо фигурантов дела подозревают в создании экстремистского сообщества, остальных — в участии в нем. По данным следствия, в 2020 году в Саратове четверо молодых людей создали сообщество с целью подготовки и совершения различных противоправных действий с применением насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды по отношению к отдельной социальной группе. Все организаторы сообщества придерживались ультраправых взглядов, а двое из них относили себя к проукраинскому движению «М.К.У.».

В свою незаконную деятельность они втягивали сообщников, находя их посредством сети Интернет. Таким образом, к деятельности экстремистского сообщества подключились не менее четырех молодых людей.

Видео: Пресс-служба СК РФ по Саратовской области

Деятельность противоправной группировки выявили сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Саратовской области совместно с региональным управлением ФСБ.

Оперативники при поддержке Росгвардии провели обыск по месту жительства подозреваемых. Правоохранители изъяли электронные носители информации, в том числе мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки. Кроме того, была найдена одежда с характерной атрибутикой.

Подозреваемых организаторов экстремистского сообщества задержали, троих из них заключили под стражу, еще одного поместили под домашний арест.

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