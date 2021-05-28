«Специально мне выбили зубы»: актер Котляров заявил о заказном характере нападения

Фото: Мосгаз, 2012 год

Нападение на актера Константина Котлярова, совершенное в центре Москвы, могло быть заказным. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его словам, главной задачей нападавшего было вывести актера из строя, чтобы он «не смог продолжить работу над своими проектами».

— Я публичный человек и у меня 10-15 киношных и телевизионных проектов, которые начинаются от пяти миллионов долларов. И есть группа лиц, которые работают под девизом 90-х – или с нами или никак. И данный случай – это лишь один фрагмент из длинной цепочки событий, начавшихся 15 лет назад, — заявил Котляров.

Он отметил, что нападавший целенаправленно нанес несколько ударов по лицу, чтобы выбить ему зубы.

—Я часть выступаю, общаюсь с публикой, рассказываю о своих проектах и они специально мне выбили зубы, чтобы временно меня нейтрализовать. Также меня смутило то, что нападавшего не задержали, и никто не стал устанавливать его личность. Зато меня долго допрашивали появившиеся неоткуда свидетели, будто специально задерживали, чтобы я не успел никак его зафиксировать, — подчеркнул Котляров.

Актер добавил, что уже направил в полицию заявление. По его словам, момент нападения зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку после обращения к ним актера Константина Котлярова, который заявил, что в ночь на 27 мая подвергся нападению в центре Москвы. В доме 2 на Сретенском бульваре у Котлярова произошел конфликт с неизвестным. В результате он причинил 54-летнему актеру телесные повреждения. Никто из участников конфликта не обращался в медицинское учреждение.

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