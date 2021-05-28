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Фестиваль здоровья «Мой выбор — жизнь» пройдет 30 мая в Москве
Фото: Анна Быкова

Фестиваль здоровья «Мой выбор — жизнь» пройдет 30 мая в Москве

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, озеро Святое Карта всех событий

Фестиваль «Мой выбор — жизнь» проведут в столице в День всемирного отказа от курения, 30 мая, в 11 часов утра. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что фестиваль откроют в парке у Святого озера. Специалисты Московского центра наркологии примут участие в мероприятии. Медики расскажут гостям о вреде никотина, а также проведут консультации для тех, кто решил отказаться от вредной привычки.

По словам главного нарколога Департамента здравоохранения Москвы Евгения Брюна, посетители смогут проверить уровень угарного газа в легких, получить навыки оказания первой помощи и пройти интеллектуальный квест о здоровье.

Ранее врачи объяснили, как бросить курить и не набрать лишний вес.

Читайте также: Поможет ли антитабачная политика сократить число курильщиков в России

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