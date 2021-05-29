Поклонская рассказала о своей новой работе

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская отказалась от участия в праймериз партии «Единая Россия» в связи с переходом на новую работу.

Напомним, в апреле Наталья Поклонская сообщила, что намерена баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва от партии «Единая Россия». Однако 28 мая Поклонская объявила о своем решении отказаться от участия в выборах и о переходе на новую работу.

Как рассказала Поклонская в Telegram-канале, она благодарна своим избирателям и каждому человеку, который интересуется политикой и ее работой.

— Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Крыму, пообещала Поклонская.

Раскрыть подробности о новой работе политик пообещала позднее, однако сообщила, что сможет снова надеть китель, а какой именно — оставила интригой.

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