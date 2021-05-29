Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Из информации сервиса следует, что во Внукове один рейс был задержан и два отменены, а в Домодедове задержано 11 рейсов.

В Шереметьеве задержали и отменили по два рейса.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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