Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал A Карта всех событий
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Из информации сервиса следует, что во Внукове один рейс был задержан и два отменены, а в Домодедове задержано 11 рейсов.
В Шереметьеве задержали и отменили по два рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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