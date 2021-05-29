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Еще 9289 случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Еще 9289 случаев коронавируса выявили в России за сутки

Полина Долганова

Здоровье

В России за последние 24 часа выявили 9289 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

За сутки был зафиксирован 401 летальный исход, полностью выздоровели 9250 пациентов.

Еще 9289 случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние 24 часа в столице заболел 3241 человек, на втором месте — Санкт-Петербург. Там за сутки выявили 846 случаев заболевания. На третьем месте — Московская область с 750 заболевшими.

Еще 9289 случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выступил против совместных испытаний «Спутника V» и AstraZeneca.

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