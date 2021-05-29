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Андрей Бочкарев: 13 социальных объектов введено в Москве за счет инвесторов с начала года
Фото: АГН Москва

Андрей Бочкарев: 13 социальных объектов введено в Москве за счет инвесторов с начала года

Полина Долганова

Город

Тринадцать новых социальных объектов различного назначения построено и введено в эксплуатацию в Москве за счет средств инвесторов с начала года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, только в 2021 году в столице возвели семь детских садов на 900 мест на частные средства.

Он также отметил, что в районе Гольяново появился образовательный комплекс с детским садом на 175 мест и школой на 400 мест. Еще одно образовательное учреждение на 300 мест было построено в Крылатском.

Кроме того, инвесторы возвели четыре новых спортивных объекта в разных районах Москвы.

Заммэра добавил, что на сегодняшний день около 75 процентов районов города обеспечены необходимыми социальными объектами в шаговой доступности от жилья.

— По этому показателю Москва опережает Лондон и Нью-Йорк, — заключил Андрей Бочкарев.

Ранее заммэра рассказал об оценке Всемирным банком уровня цифровизации стройотрасли в РФ.

Читайте также: Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Войковском районе столицы

руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей БочкаревМоскваАндрей Бочкарев
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