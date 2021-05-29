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Детский омбудсмен Москвы рассказала, чему обязан научиться ребенок до семи лет
Фото: ALEXANDR KAZAKOV

Детский омбудсмен Москвы рассказала, чему обязан научиться ребенок до семи лет

Марина Найденкова

Общество

Детей нужно научить навыкам плавания до семи лет, это поможет снизить количество трагедий на водоемах в летнее время. Возлагать обязанность по обучению плаванию нужно и на родителей, и на школы. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Но вот задумайтесь, мы говорим, что ребенок до трех лет должен заговорить, до года должен пойти. Считаю, что нужно добавить в обязательный список —ребенок до семи лет должен научиться плавать. А взрослые обязаны создать условия для этого. Я не говорю о спорте, а лишь о навыке держаться на воде, — сказала она.

По словам омбудсмена, учить детей плавать родители должны. А также и учебные заведения, которые в рамках урока физической культуры могут с бассейнами договариваться о занятиях детей, заключать договоры о сопровождении учеников на занятия.

— Все можно, главное желание руководителя образовательного учреждения. У нас есть образовательные учреждения на тысячу человек, и при этом ни одного бассейна в районе. Один школьный бассейн на район точно должен быть! Надо поднимать вопрос на уровне правительства, — добавила Ярославская.

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