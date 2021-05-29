Детский омбудсмен Москвы рассказала, чему обязан научиться ребенок до семи лет

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Детей нужно научить навыкам плавания до семи лет, это поможет снизить количество трагедий на водоемах в летнее время. Возлагать обязанность по обучению плаванию нужно и на родителей, и на школы. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Но вот задумайтесь, мы говорим, что ребенок до трех лет должен заговорить, до года должен пойти. Считаю, что нужно добавить в обязательный список —ребенок до семи лет должен научиться плавать. А взрослые обязаны создать условия для этого. Я не говорю о спорте, а лишь о навыке держаться на воде, — сказала она.

По словам омбудсмена, учить детей плавать родители должны. А также и учебные заведения, которые в рамках урока физической культуры могут с бассейнами договариваться о занятиях детей, заключать договоры о сопровождении учеников на занятия.

— Все можно, главное желание руководителя образовательного учреждения. У нас есть образовательные учреждения на тысячу человек, и при этом ни одного бассейна в районе. Один школьный бассейн на район точно должен быть! Надо поднимать вопрос на уровне правительства, — добавила Ярославская.

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