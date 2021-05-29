«Ему надо сто процентов внимания»: Полунин и Ильиных рассказали о сыне

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Артист балета Сергей Полунин и его жена, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, стали гостями шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио». Звезды поделились подробностями своих родительских будней.

Напомним, что в январе 2020 года у пары родился сын, которому дали необычное имя Мир.

— Мы с ребенком стараемся как можно больше проводить времени. Ну и бабушки берут на себя, конечно, ответственность. Скоро начнем брать его на репетиции, — рассказал артист.

Ильиных отметила, что малыш требует к себе много внимания.

— Ему надо сто процентов внимания. 24 часа в стуки. Даже когда он спит, то требует внимания, — заявила фигуристка.

Как пояснила пара, малыш родился в Майами. По их словам, в будущем они хотят уехать жить в Голливуд.

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