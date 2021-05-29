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Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море рядом с Туапсе
Фото: Brocken Inaglory / CC BY-SA 4.0

Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море рядом с Туапсе

Полина Долганова

Экология

Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку общей площадью 30 на 150 метров в Черном море рядом с городом Туапсе. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила глава ведомства Светлана Радионова на своей странице в Instagram.

— Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий, — написала эксперт.

Она также отметила, что виновник сброса нефтепродуктов пока не найден. Радионова добавила, что пленка может быть остаточным проявлением недавнего сброса нефти в трубу.

Ранее стало известно, что в акватории Черного моря в 790 метрах от берега Туапсе был обнаружен разлив нефтепродуктов. В городе ввели режим повышенной готовности.

Читайте также: Разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье

нефтьЧерное мореРосприроднадзор
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