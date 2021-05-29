Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Михаила Меня могут освободить от должности аудитора Счетной палаты
Фото: ach.gov.ru / Официальный сайт счётной палаты РФ

СМИ: Михаила Меня могут освободить от должности аудитора Счетной палаты

Виктория Родимкина

Происшествия

Совет Федерации на заседании, которое состоится 2 июня, может рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента в субботу, 29 мая.

По данным источника, 1 июня вопрос освобождения от должности Меня будет доложен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. После этого этим вопросом займется Совет Федерации.

Представление президента России о досрочном освобождении от должности ожидается в Совфеде на следующей неделе, добавил источник.

Напомним, Михаил Мень был задержан в ноябре прошлого года. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был в период с 2005 по 2013 год. На момент задержания Михаил Мень исполнял обязанности аудитора Счетной палаты РФ. Свою причастность к преступлению он отрицал. По данному делу также проходили бывший вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

В понедельник, 17 мая, стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Меня за истечением срока давности.

Читайте также: Адвокаты Ефремова подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу о ДТП

задержаниеСчетная палата РФСовет Федерации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте