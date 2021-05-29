СМИ: Михаила Меня могут освободить от должности аудитора Счетной палаты

Фото: ach.gov.ru / Официальный сайт счётной палаты РФ

Совет Федерации на заседании, которое состоится 2 июня, может рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента в субботу, 29 мая.

По данным источника, 1 июня вопрос освобождения от должности Меня будет доложен на профильном комитете палаты по бюджету и финансовым рынкам. После этого этим вопросом займется Совет Федерации.

Представление президента России о досрочном освобождении от должности ожидается в Совфеде на следующей неделе, добавил источник.

Напомним, Михаил Мень был задержан в ноябре прошлого года. Следственный комитет России предъявил ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был в период с 2005 по 2013 год. На момент задержания Михаил Мень исполнял обязанности аудитора Счетной палаты РФ. Свою причастность к преступлению он отрицал. По данному делу также проходили бывший вице-премьер Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

В понедельник, 17 мая, стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении экс-губернатора Михаила Меня за истечением срока давности.

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