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Продюсеры белорусского шоу уличили Риту Дакоту во лжи
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Продюсеры белорусского шоу уличили Риту Дакоту во лжи

Анастасия Колоскова

Звезды

Представители Белтелерадиокомпании, занимающейся продюсированием «X-Factor. Беларусь», опровергли заявление Риты Дакоты о том, что ее место в проекте заняла Ольга Бузова, уточнив, что участие Дакоты не планировалось изначально.

— Этот человек не должен был стать наставником на шоу. Кандидатура была исключена почти сразу же нашей командой. Переговоры велись, и рассматривались кандидатуры нескольких десятков артистов. В результате мы остановились на очень талантливых людях, — цитирует сообщение БТРК «СтарХит».

Помимо этого, продюсеры обнародовали неприглядную информацию о Дакоте, согласно которой певица, мечтавшая представлять Беларусь на Евровидении, искала любые способы, чтобы решить этот вопрос. По их заявлению, исполнительница обращалась за протекцией к высокопоставленным персонам.

— Не нашла выход — у нас честные отборы! — заключили представители компании.

Ранее Дакота заявила, что должна была быть наставницей на «X-Factor Беларусь», но ее заменили Бузовой. В число наставников также вошли критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно и рэпер Серега.

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