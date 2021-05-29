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Эксперт рассказал об уникальности первого в России препарата от COVID-19
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Эксперт рассказал об уникальности первого в России препарата от COVID-19

Елена Фролова

Здоровье

О разработке и уникальности первого в России препарата от COVID-19 «МИР-19» рассказал директор Института иммунологии ФМБА России, ученый-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

— В 2021 году мы запатентовали первый в мире препарат, обладающий специфическим этиотропным противовирусным действием в отношении вируса SARS-CoV-2, — объяснил эксперт.

По его словам, важно отметить, что данный препарат является уникальным — он работает на основе механизма интерференции РНК. Российским ученым было приятно узнать, что группа исследователей из США и Австралии создали похожий препарат, действующий на подобной основе, отмечает RT.

Однако у зарубежного и отечественного лекарств есть свои отличия. Например, в различных генах-мишенях, которые используются в них, а также в способе доставки.

— Мы взяли за основу ингаляционное введение посредством небулайзера непосредственно в верхние и нижние дыхательные пути. Именно там реплицируется вирус. А у зарубежных коллег это внутривенная доставка при помощи липосом, — объяснил Муса Хаитов.

Эксперт добавил, что разработчики «МИР-19» имеют приоритет. Статья об их препарате была опубликована в ведущем научном журнале Allergy 15 марта 2021 года.

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