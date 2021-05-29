Инициативу бесплатных лекарств для пенсионеров поддержали подтягиваниями

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В парке в пойме реки Городня прошла акция «Подтянись за бабушку». Жители Южного округа на площадке для воркаута посоревновались в количестве подтягиваний на турнике в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Евгения Нифантьева обеспечить пенсионеров бесплатными лекарствами.

Евгений Нифантьев рассказал, что за каждую удачную попытку участникам акции начислялось 100 рублей. Заработанные средства они передадут пожилым родственникам, которые смогут расплатиться ими в аптеке.

— Этой акцией мы хотим в очередной раз привлечь внимание к проблеме недоступности в полном объеме лекарств для всех пенсионеров и нашему предложению обеспечить их лекарственными препаратами отечественного производства, которые им выписывают по рецепту. Уже более семи тысяч жителей поставили подписи под этой инициативой, — отметил член ОП РФ.

Реализовать ее предлагается за счет повышения до 18 процентов «налога на богатых», о чем заявил накануне Нифантьев.

По его словам, повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов на 2 процента позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд «Круг добра», который закупает лекарства для тяжелобольных детей. Повышение налога еще на 3 процента позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год. Эти средства как раз могут быть направлены на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.

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