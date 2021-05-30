«Челси» стал победителем Лиги чемпионов второй раз в истории

Фото: twitter.com/chelseafc

Лондонский футбольный клуб «Челси» второй раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» из одноименного английского города.

Матч, который проходил в субботу, 29 мая, в португальском Порту на стадионе «Драгау», завершился со счетом 1:0. Единственный гол в ходе встречи забил на 42-й минуте Кай Хаверц.

Напомним, «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов благодаря победе над мадридским «Реалом». Первая встреча команд в столице Испании завершилась со счетом 1:1, второй матч лондонцы выиграли со счетом 2:0.

До победы в сезоне 2020/2021 «Челси» завоевывал главный трофей Лиги чемпионов в 2012 году, тогда лондонский клуб обыграл мюнхенскую «Баварию» по результатам серии пенальти.

Читайте также: «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов