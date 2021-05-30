Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра

Татьяна Плотникова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с прогнозируемым сильным ветром.

Метеорологи считают погоду потенциально опасной: порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Срок действия предупреждения — до 21:00 понедельника, 31 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда жителям центральной части Европейской России ждать потепления.

Читайте также: Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов

сильный ветер«Желтый» уровень погодной опасностиГидрометцентр РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте