«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за ветра
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с прогнозируемым сильным ветром.
Метеорологи считают погоду потенциально опасной: порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду.
Срок действия предупреждения — до 21:00 понедельника, 31 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда жителям центральной части Европейской России ждать потепления.
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