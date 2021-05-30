Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 мая

Фото: Пелагия Замятина / Вечерня Москва

В воскресенье, 30 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 13 до 18 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастет до 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 45 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с прогнозируемым сильным ветром. Срок действия предупреждения — до 21:00 понедельника, 31 мая.

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