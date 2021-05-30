Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерня Москва

Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 мая

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 30 мая, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 13 до 18 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастет до 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 45 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с прогнозируемым сильным ветром. Срок действия предупреждения — до 21:00 понедельника, 31 мая.

Читайте также: Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов

прогноз погоды на деньМосковская областьМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте